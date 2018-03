Cordel do Fogo Encantado lança o primeiro single Liberdade, a filha do Vento

Liberdade, A Filha do Vento

“Chegamos às docas, onde barcos de têmporas acesas trocavam suas cargas.

Os trabalhadores dessa parte do porto estavam sentados, ouvindo música.

Sentamos juntos e perguntamos calados:

– Onde mora a filha do vento, conhecida como Liberdade?

Eles responderam em silêncio:

– No coração do sol, do outro lado do medo. Mas por que procuram?

– Precisamos saber, porque nascemos livres e vivemos acorrentados por todos os lados.

Disseram sem palavras:

– Encontrar a filha do vento é ir além do que se é.

Assim nos levantamos pra seguir viagem, quando o mais velho deles falou:

– Querer ser livre é também querer livre os outros.”

A faixa Liberdade, A Filha do Vento, escolhida como o primeiro single do álbum Viagem ao Coração do Sol, é o fio condutor da história criada pelo Cordel do Fogo Encantado no quarto disco, que será lançado dia 06 de abril. Além de disponibilizar a música nesta sexta, 09 de março, nas plataformas streaming, o grupo também lança o lyric video da canção, dirigido por Geraldo Júnior e com animação de Lucas Lima.

A história contada pela música apresenta a procura pela personagem filha do vento, conhecida também pelo nome Liberdade, através de cinco figuras fictícias que compõem a história do Fogo Encantado. É neste momento que elas iniciam uma jornada de dentro da terra em direção ao sol. “Essa música nasceu com os primeiros contatos para o retorno da banda e traduz o sentimento do nosso novo disco”, comenta Lirinha, vocalista e autor da canção. O produtor musical do novo trabalho, Fernando Catatau, também participa da faixa, tocando guitarra e teclado.

